Over 1.200 israelere drept i Hamas' angrep, ifølge den israelske hæren

Palestinere går gjennom ruinene av en bygning som ble rammet av et rakettangrep i Gaza By tirsdag. Foto: Hassan Eslaiah / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 1.200 israelere er drept etter at Hamas gikk til angrep på Israel i helgen, sier en talsperson for den israelske hæren (IDF).