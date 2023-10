Malalas bønn: Legg ned våpnene for barnas skyld

Malala Yousafzai i London i 2016. Hun sier at hun er veldig lei seg for at barn lider i krigen i Israel og Palestina.Foto: Nina E. Rangøy / NTB Les mer Lukk

Fredsprisvinner og aktivist Malala Yousafzai sier at hun er lei seg for barna i Irael og Palestina. Hun ber om at krigen tar slutt.