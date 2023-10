Mann henrettet i Texas etter å ha tapt i høyesterett

NTB

En mann er blitt henrettet i Texas bare timer etter at han tapte en sak i høyesterett der det ble sådd tvil om bevisene mot ham.

Jeddiah Murphu (48) ble erklært død etter å ha fått en injeksjon med et dødelig middel i fengselet i Huntsville. Han er dømt for drapet på en 80 år gammel kvinne i forbindelse med et bilran i 2000.

Høyesterett behandlet saken hans etter at en lavere rettsinstans hadde utsatt henrettelsen. Murphys advokater utfordret bevisene mot ham og sa også at legemidlene han skulle henrettes med, var skadd i en brann og utgjorde en fare for at han ville lide.