Dronning Margrethe åpner opp om kunstnerlivet – sier hun er rotete

Dronning Margrethe av Danmark på vei til festmiddag på Amalienborg Slott da kong Harald og dronning Sonja var på besøk i sommer.Foto: Lise Åserud / NTB / POOL Les mer Lukk

NTB

Danskenes dronning Margrethe stiller opp i et stort intervju med The New York Times om sin nye Netflix-film. Dronningen sier hun er et rotehode.