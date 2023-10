USA fordømmer angrep i Myanmar

NTB

USA sier meldingene om et angrep på en flyktningleir i Myanmar er urovekkende og fordømmer angrepene i landet.

Myanmars opposisjon anklager militærjuntaen for å stå bak angrepet. De sier 30 ble drept i angrepet i Kachin, nær grensa til Kina. Militæret nekter for at de står bak.

USAs utenriksdepartement sier at meldingene om at hæren i Myanmar har angrepet på flyktningleiren er urovekkende.

– Vi fordømmer på det sterkeste militærregimets pågående angrep som har tatt livet av tusenvis av sivile siden kuppet i februar 2021. Det fortsetter å forverre regionens mest alvorlige humanitære krise, skriver USAs utenriksdepartement i en uttalelse.