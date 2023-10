Palestinsk FN-advarsel: – Folkemord

NTB

Palestinas FN-delegasjon kaller Israels beleiring og bombing av Gazastripen for et folkemord.

Israel sier at de angriper Hamas-mål etter angrepet på Israel i helga og at de tar grep for ikke å ramme sivile unødig. Samtidig har Israels forsvarsminister sagt at det blir en full beleiring og blokade av Gazastripen.

– En slik åpenbar dehumanisering og forsøk på å bombe et folk til undertrykkelse, det å bruke sult som våpen og utslette en nasjon er ikke noe annet enn folkemord, skriver den palestinske FN-utsendingen til FNs sikkerhetsråd.

– Dette er krigsforbrytelser, fortsetter Riyad Mansour.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa tirsdag at slik han forstår det har ikke Israel planer om å gjennomføre en full beleiring. Han la til at USA og Israel har tett kontakt om dette og at det må skilles mellom «terrorister og sivile liv».

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan har på sin side anklaget Hamas for krigsforbrytelser og sagt at det er på tide å utslette Hamas-nettverkets infrastruktur.

FN-sjef António Guterres sier uttalelsene om en full beleiring er forstyrrende.

– Den humanitære situasjonen på Gaza var ekstrem før disse fiendtlighetene, nå blir det bare verre, sier Guterres.