Russland forsøker å «ramme» Ukraina med vestlige trofévåpen i Gaza, ifølge etterretningstjeneste

Russland har «overlevert» vestlige våpen tatt fra ukrainske krigere til militante Hamas-medlemmer, sier Ukrainas militære etterretningstjeneste.

Den russiske hæren har overlevert «trofévåpen» fra USA og EU-land som er tatt fra ukrainske krigere i løpet av den 20 måneder lange krigen, opplyser Ukrainas GUR-byrå i en uttalelse.

Moskva vil deretter hevde at det ukrainske militæret selger slike vestlig-donerte våpen til Hamas «regelmessig» som en del av en falsk flagg-operasjon, legger GUR til.

I midten av juni ble det rapportert at det israelske militæret var bekymret for at amerikanske og vestlige våpen som strømmer inn i Ukraina, kan havne i hendene på Israels fiender i Midtøsten, skriver Newsweek.

«Vi er svært bekymret for at noen av disse våpnene skal havne i hendene på Hizbollah og Hamas», sa en anonym høytstående israelsk kommandant på den tiden.

Utnytter angrepene

Den påståtte planen skal ha til hensikt å diskreditere Ukrainas militære og stanse den militære bistanden fra Kyivs vestlige støttespillere, ifølge GUR. Ukraina er svært avhengig av vestlige donasjoner av militær hjelp for å opprettholde krigsinnsatsen mot Russlands styrker.

«Ukrainsk etterretning tyder på at amerikanskprodusert infanteriutstyr har kommet i Hamas' besittelse», sier Oleksandr Kraiev fra den Kyiv-baserte ukrainske tenketanken Prism.

Lørdag antydet tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at Kreml allerede bruker Hamas-angrepene som et våpen for å trekke Vestens oppmerksomhet bort fra Ukraina og svekke støtten.

«Retter seg mot vestlig publikum»

Tidligere russisk president og nåværende nestleder i Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, sa i helgen at USA har «hjulpet nynazistene» i stedet for å fokusere på å finne en palestinsk-israelsk løsning.

Påstandene fra Kreml «retter seg mot et vestlig publikum for å drive inn en kile i den militære støtten til Ukraina», sier ISW.

Foreløpig finnes det imidlertid ingen avgjørende bevis for at Russland har vært direkte involvert i konflikten.

«Det er vanskelig å forestille seg at Russland har deltatt i planleggingen av dette angrepet, vi lever selvfølgelig i en verden der vi ikke kan utelukke noe som helst».

«Men jeg har ikke sett noen bevis», sier Oleg Ignatov, senior Russland-analytiker i tenketanken Crisis Group.