Ny eksplosjon i Sverige

NTB

Det har vært en eksplosjon utenfor en boligblokk i Skara nordøst for Göteborg i Sverige tirsdag kveld. Det er ikke kjent om noen er såret.

Svensk politi fikk melding om eksplosjonen like før klokka 21 tirsdag. Vitner forteller om et kraftig smell, og det opplyses at en bil ble sett kjørende bort fra stedet straks etter hendelsen.

Det er foreløpig ikke kjent om noen mennesker har kommet til skade, men det er noen mindre skader på fasaden på blokka.

I en pressemelding opplyser politiet at de bedømmer skadene på blokka som relativt små og at også sprengladningen ser ut til å være liten.