Biden kaller Hamas-angrepet på Israel for «ren ondskap»

USAs president Joe Biden under en pressekonferanse om Hamas-angrepene mot Israel i Det hvite hus tirsdag. Bak presidenten står USA visepresident Kamala Harris og USAs utenriksminister Antony Blinken. Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden kaller Hamas-angrepene mot Israel for «ren ondskap» og lover å gi Israel all hjelpen de trenger for å forsvare seg selv.