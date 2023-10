EU ber Israel om ikke å stanse livsviktige forsyninger

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier det er et klart flertall blant medlemslandene for å videreføre den økonomiske støtte til palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

EUs utenriksministre appellerer til Israel om ikke å kutte leveransene av vann, mat og strøm til Gazastripen, opplyser utenrikssjef Josep Borrell.

Han sier at EU også ber Israel om å opprette humanitære korridorer for palestinere som ønsker å flykte fra området.

Etter en hastesamtale mellom de 27 utenriksministrene er det ifølge Borrell et overveldende flertall av land som motsetter seg at EU skal stanse den økonomiske hjelp til de palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah på Vestbredden.

– Flertallet mener at vi må videreføre vår støtte til selvstyremyndighetene og at planlagte utbetalinger ikke må forsinkes, sier lederen for utenrikssaker i EU, Josep Borrell.

Flere EU-land, blant dem Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike, har midlertidig stanset sine tosidige prosjekter. Frankrike og Spania er blant dem som vil videreføre bistanden.

– Vi må ikke forveksle Hamas med den palestinske befolkningen, sa den spanske utenriksministeren José Manuel Albares før tirsdagens møte.

Frankrike bidro i fjor med 95 millioner euro, omtrent én milliard kroner, til palestinere på Gazastripen. Pengene var ment til vann, legehjelp, mat og utdannelse, sier det franske utenriksdepartementet.