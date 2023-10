NRK blir med på Europas største dramasamarbeid

NTB

NRK og sju andre allmennkringkastere rundt om i Europa skal samprodusere åtte dramaserier årlig i samarbeidet New8.

– Vi allmennkringkastere må bruke felles kraft, sier programredaktør Petter Wallace i NRK i en pressemelding.

Samarbeidet ble lansert på festivalen MIA i Roma, og består foruten NRK av SVT (Sverige), DR (Danmark), YLE (Finland), RUV (Island) VRT (Belgia), NPO (Nederland) og ZDF (Tyskland).

Disse forplikter seg til å publisere og delfinansiere hverandres serier. Til sammen bor det 150 millioner mennesker i landene som omfattes av samarbeidet.

– Det er avgjørende for oss allmennkringkasterne at vi klarer å samarbeide om å utvikle og produsere innhold. Vi konkurrerer alle mot globale, kapitalsterke strømmetjenester med et tilsvarende globalt ståsted, så hvis vi skal fortelle historier fra vår egen hjemlige virkelighet, må vi bruke felles kraft for å få til det. New8-samarbeidet er et svært viktig skritt i den retningen, og vil gi oss økt tilgang til de beste nære historier fra våre egne omgivelser. Det vil publikum merke allerede neste år, sier Wallace.

Arbeidet med avtalen har pågått i to år, og det er NRK som har tatt initiativet. De vil ha mer internasjonalt samarbeid som ligner det nordiske samarbeidet N12.