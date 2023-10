NTB

Ukrainske myndigheter sier Russland forsøker å ta byen Avdijivka i Donetsk-regionen.

En talsperson for de lokale myndighetene sier tirsdag at russiske styrker forsøker å omringe byen, som nå er under kraftig beskytning.

– I over ett år har det vært fare for at Avdijivka kan bli okkupert, men nå er situasjonen kraftig forverret, sier Vitalij Barabasj, leder av byadministrasjonen.