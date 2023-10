Topp-hemmelige adresser på avveie i Russland

Russlands president Vladimir Putin og Usbekistans president Shavkat Mirziyoyev fotografert under deres møte i Novo-Ogaryovo 7. oktober 2023.

En rekke høysensitive data som viser hvor russiske spion-celler, ammunisjonslagre og sikkerhetsklarerte boliger er lokalisert, er lekket.

Lekkasjen skal ha vært utilsiktet, men skal ved en feiltagelse ha blitt publisert på nettsiden til bystyret i hovedstaden Moskva, skriver Newsweek.

De hemmeligstemplede dokumentene inneholder blant annet adresser til Russlands etterretningstjeneste og hvor de er lokalisert i flere av Russlands største byer.

Dokument på over 400 sider



Sensitive data om russiske våpen-og ammunisjonslagre er også kommet på avveie.

Dokumentet, som er på mer enn 400 sider, er et omfattende oppslagsverk som gir et unikt innblikk i hvordan de hemmelige tjenestene i Russland er organisert.

Dette kan potensielt utgjøre en stor risiko og sikkerhetstrussel for russiske myndigheter.

Latterliggjør Putins feiring

Fremmede makter

Listen inkluderer flere topphemmelige anlegg som kan disponeres av regimet i Kreml og Putins innerste sirkel i både freds-og krisetider. Blant annet er adressen for hoveddirektoratet for generalstaben for de væpnede styrker i den russiske føderasjonen (GRU) identifisert.

Det lekkede dokumentet skal nå være lukket og stengt for innsyn, men skaden er allerede skjedd. Både fremmede makter og fiender av Putin i Russland kan ha fått informasjon de ikke skulle hatt tilgang til.

Det har foreløpig ikke kommet en offisiell russisk reaksjon på de sensitive lekkasjene.