Det finske forsvaret etterforsker gassrørlekkasje i Østersjøen

Et brudd på gassrørledningen Balticconnector, som forbinder nettverket i Finland med kontinentet, blir etterforsket av blant annet det finske forsvaret.

Klokken 2 natt til søndag begynte trykket i rørledningen plutselig å falle, og rørledningen er nå ute av funksjon, ifølge SVT. Det er konstatert at det var et brudd på gassrørledningen som forårsaket lekkasjen.

Ingen myndigheter har foreløpig gått ut og sagt at det dreier seg om sabotasje, skriver svenske Yle. Ifølge finske medier vil den finske regjeringen tirsdag ettermiddag holde en pressekonferanse angående sikkerhetssituasjonen.

Trolig sabotasje

Gassledningen har sannsynligvis blitt utsatt for sabotasje, sier Finlands president Sauli Niinistö.

– Det er trolig at skaden på både gassrørledningen og kommunikasjonskabelen er et resultat av utenforstående aktivitet, sier Niinistö i en uttalelse tirsdag.

Infrastrukturen ligger i Finlands økonomiske sone.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Nato er klar til å dele informasjon om skadene på den undersjøiske infrastrukturen mellom Estland og Finland.

– Nato står klar til å støtte sine allierte, skriver Stoltenberg på Twitter/X.

– Trykket falt plutselig

Både det finske sikkerhetspolitiet og forsvaret i landet er koblet inn i saken.

– Vi merket at trykket falt plutselig natt til søndag i rørledningen mellom Finland og Estland og ganske raskt klarte vi å minimere gasslekkasjen. Men vi kan nå konstatere at det er brudd på ledningen, sier Janne Grönlund, leder for den finske gassoperatøren Gasgrid, til SVT.

Gasgrid vil ikke opplyse om hva de mistenker er årsaken til bruddet, men det er klart at det blir sett på som en sikkerhetshendelse. Det finske sikkerhetspolitiet, Skyddspolisen, sier til SVT at de er involvert i saken og samarbeider med Gasgrid og andre myndigheter.

Fra Finland til Estland

I løpet av dagen ble finske fartøy observert i nærheten av rørledningen, inkludert minst et militært patruljefartøy, skriver SVT. Finske medier har også meldt at sjøforsvaret deltok i etterforskningen.

Gassrørledningen Balticconnector går fra Ingå i Finland til Paldiski i Estland. Den har vært i drift siden begynnelsen av 2020.