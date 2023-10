Kina jaget vekk filippinsk marinefartøy

Kina har også tidligere hindret filippinske fiskere i å operere i nærheten av Scarborough Shoal. Her fra en demonstrasjon i Manila i juni 2018 etter at den kinesiske kystvakten hadde beslaglagt fisk som var fanget av filippinske fiskere i området. Arkivfoto: Bullit Marquez / AP / NTB

NTB

Den kinesiske kystvakten jaget tirsdag vekk et filippinsk marinefartøy i nærheten av Scarborough Shoal i Sør-Kinahavet.

Kina hevder å ha suverenitet over revene som utgjør Scarborough Shoal, samt farvannene rundt.

Kina tok kontroll over det omdiskuterte området i 2012 og har den siste tiden lagt ut flytende barrierer som skal hindre filippinske fiskere i å fiske i området.

I en uttalelse sier kystvakten at den gjennomførte «nødvendige tiltak» da den tvang båten vekk.

Nylig ødela den filippinske kystvakten en 300 meter lang flytende barriere, noe som har fått Kina til å anklage Filippinene for brudd på folkeretten.

Forholdet mellom Kina og Filippinene er blitt dårligere den siste tiden. Kina reagerer blant annet sterkt på at landet satser på et enda tettere forsvarssamarbeid med USA, blant annet ved å åpne opp for utplassering av flere amerikanske soldater.