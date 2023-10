Eksperter: Israel føler seg lurt av gigantisk skuespill fra Hamas

Israel slår hardt tilbake etter det palestinske angrepet. Her fra et flyangrep mot Gaza søndag. Foto: Fatima Shbair/AP/NTB

NTB

I lang tid klarte Hamas å dekke over sine intensjoner. Angrepet på Israel kom etter både en etterretningsblunder og en analyseblunder, ifølge midtøstenekspert.

Både Israel og omverdenen har trodd at Hamas var opptatt av å styre Gaza. Men det godt koordinerte angrepet på Israel viser noe annet, mener midtøstenforsker Dag Henrik Tuastad.

– Vanligvis har bevegelser som Hamas en milits som blir styrt av en politisk ledelse. I Gaza har den væpnede fløyen av og til operert på egen hånd. Det er nok de som er kjernen i Hamas, ikke den politiske ledelsen som har vært der. Spørsmålet er om Hamas-ledelsen har vært en fasade mens man har bygget opp mot denne operasjonen, sier Tuastad til NTB.

Hvor koordinert er Hamas?

Det er ikke bare den israelske etterretningen som har oversett oppbyggingen mot angrepet. Analysen av Hamas har også vært feil, ifølge Tuastad.

Han mener analyseblunderen gjør at man må analysere Hamas på nytt. Operasjonen mot Israel må ha vært planlagt over lang tid. Et spørsmål er om den politiske ledelsen var medspiller eller ikke.

– Analysene feilet. Spørsmålet er om dette er internt koordinert i Hamas, eller har den væpnede fløyen bare bestemt seg for at den politiske fløyen i Hamas nå bare kan gå og legge seg, sier Tuastad.

Et skuespill

Han viser til at det har vært indre motsetninger i Hamas tidligere.

Det var motsetninger om Hamas skulle stille til valg i 2006, og var også motsetninger om man skulle trekke seg ut av Syria i 2011. I 2013 kom det til væpnede kamper mellom innenriks-styrkene i Hamas og den væpnede grenen. Men det betyr ikke at Hamas anno 2023 er splittet.

– Den israelske oppfattelsen av situasjonen er at man har hatt et skuespill hvor man har planlagt for dette angrepet. Spørsmålet er hvor koordinert angrepet er med for eksempel Hizbollah i Libanon. Vi vet at Hamas-lederen var i Libanon for en måneds tid siden, sier Tuastad til NTB.

Utmattet etter 15 års blokade

Underdirektør i Noref og Midtøsten-kjenner Marte Heian Engdal mener bakteppet for angrepet på Israel har mange lag.

Hun peker på at det både i Israel og Palestina har vært store interne splittelser og en lengre periode med voldsbruk, dødsfall, arrestasjoner og sammenstøt mellom IDF og palestinere og mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden.

– Lokalt i Gaza er befolkningen utmattet av ufrihet og av å ha vært blokkert fra omverdenen i mer enn 15 år. Regionalt har politikken vært dominert av normaliseringsavtaler mellom Israel og arabiske land, særlig i Gulfen. Alt dette hører med til forståelsen av hvorfor konflikten blusser opp, sier Heian Engdal til NTB.

Brutaliteten sjokkerer

Hun tror Hamas etter mange år med begrenset handlingsevne ser ut til å ha tenkt at dette angrepet skal hjelpe dem til å gjenvinne posisjon, makt og innflytelse.

– De tvinger med dette Israel til å ta dem på nytt alvor, men det kan vise seg å være en phyrrosseier. Brutaliteten sjokkerer, sier hun.

En phyrrosseier er en seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden.

Åpne konflikter var ventet

Nils Butenschøn, professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, understreker at det har vært en gradvis eskalering av Israel/Palestina-konflikten.

Han er ikke overrasket over det kraftfulle Hamas-angrepet.

– Åpne konfrontasjoner i en større skala har vært ventet. Dette er bare et ledd i den hundre år lange konflikten mellom bosettere og innfødt befolkning i Palestina. Konflikten var nå igjen kommet til et bristepunkt, blant annet som følge av at administrasjonen til president Abbas har vist seg handlingslammet, sier Butenschøn til NTB.

Tilbake på alle terrorlister

Dag Henrik Tuastad tror Hamas må betale en høy pris for angrepet i tillegg til de menneskelige kostnadene under Israels motoffensiv.

– Først så dette ut som et vellykket militært angrep fra Hamas. Men man har også begått massakrer mot sivile. Det får konsekvenser. Man trodde at Hamas var opptatt av å bli fjernet fra listen over terroristorganisasjoner. Nå er de igjen trygt plassert på alle terrorlister hos alle land i verden, sier Tuastad.