Taiwans president: Vil ha fredelig sameksistens med Kina

NTB

Taiwan ønsker et fredelig og åpent forhold til Kina, sier øyas president i sin nasjonaldagstale.

Kina mener Taiwan er en del av det kinesiske riket og situasjonen mellom Taipei og Beijing er anspent. Flere frykter at en storkrig skal bryte ut.

I sin nasjonaldagstale, sier Taiwans president Tsai Ing-wen at taiwanerne ønsker en fredelig sameksistens med Kina og uhindret handel og reise over Taiwanstredet.

– Vi vil ha en demokratisk dialog med myndighetene i Beijing for å utvikle et fundament begge kan godta for interaksjon og en vei mot fredelig sameksistens, sier hun.