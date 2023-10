Gjørmesesongen er i gang i Ukraina: – Blir verre

NTB

Russiske milibloggere sier at det er i ferd med å bli gjørmete flere steder langs frontlinjen. Samtidig fortsetter Ukraina å gjøre små framskritt.

Det skriver den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War i sin daglige Ukraina-rapport. Gjørmesesongen er avgjørende for hvordan partene på slagmarken kan bevege seg, og det seige underlaget kan gjøre at det blir mindre bevegelser i tida framover.

ISW påpeker at en russisk miliblogger sier at regnet har gjort bakken så gjørmete at det er vanskelig å rykke fram, mens at en annen sier det fortsatt er fast nok underlag til å bevege seg.

– Forholdene er sannsynligvis forskjellige langs frontlinjen, men værforholdene blir generelt sett verre, skriver ISW.

Samtidig melder ukrainske kilder at de gjør framskritt i Zaporizjzja og nær Bakhmut. Talsperson Oleksandr Sjtupun sier at Ukraina har hatt framskritt ved Verbove, Klistsjkiivka og Andrijivka det siste døgnet.

Russland er på sin side i gang med offensiver sør for Huljajpole i Zaporizjzja og kan ha reorganisert styrkene sine i Sør-Ukraina i et forsøk på å forsvare seg mot motoffensiver, skriver ISW.