Russland hevder nynazister var på minnestund der 52 ble drept

Landsbyen Hroza mistet 15 prosent av sine innbyggere da en kafé der det ble avholdt minnestund ble rammet av et angrep. Kafeen er helt utslettet, viser dette bildet tatt fra lufta. Foto: Alex Babenko / AP / NTB

NTB

Russlands FN-ambassadør hevder det var nynazister på minnestunden i Hroza i Ukraina der 52 ble drept i et angrep forrige uke.

Angrepet er ett av de dødeligste i krigen. Vesten og Ukraina sier Russland sto bak angrepet. Det skal ha vært en russisk Iskander-rakett som traff landsbyen Hroza. 15 prosent av landsbyens innbyggere ble drept.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia sier i sikkerhetsrådet at det var snakk om en minnestund for en ukrainsk nasjonalist og at det var flere nynazister som deltok.

Russland har flere ganger kommet med grunnløse anklager om at nazister styrer Ukraina.

Moskva har avvist at de sto bak angrepet og gjentatt at de ikke angriper sivile.

Det gjentok Nebenzia i FN også.

– Vi minner om at hvis Kyiv-regimet plasserer mange soldater på ett sted, blir de et legitimt mål for angrep, også etter internasjonal lov, sier Nebenzia.