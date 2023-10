NTB

En mann klatret opp i det ikoniske pariserhjulet på Santa Monica Pier i Los Angeles og kom med bombetrusler mandag.

Politiet i Santa Monica opplyser at kaia er stengt. Mannen sa til folk at han hadde en bombe, før han klatret opp i pariserhjulet. Politiet sier at mannen er pågrepet og at det ikke ble funnet noen eksplosiver.

Det er ikke meldt om at noen er skadd.