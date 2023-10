Israelsk forsvarstopp drept i kamp

NTB

Nestlederen for brigaden som har ansvar for å forsvare Israels grense mot Libanon, er drept i kamp.

Times of Israel skriver at den israelske hæren har gått ut med at mannen – Elim Abdullah (40) – ble drept i kamp med krigere som hadde tatt seg inn i Israel fra Libanon.

Gaza-baserte Islams hellig krig har tatt på seg ansvar for infiltreringen og sier det er del av krigen mellom Israel og grupper på Gazastripen.

Sammenstøtet skjedde nær landsbyen Aramsha nord i Israel.