USA og europeiske land lover støtte til Israel – kommer med oppfordring til Iran

NTB

USA og fire europeiske land sier i en felles uttalelse at de forplikter seg til å støtte Israel etter angrepet. Samtidig ber de Iran hindre en eskalering.

USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia sier i uttalelsen at de på det sterkeste fordømmer Hamas' angrep på Israel.

De kommer også med en oppfordring til Iran om ikke å utvide og eskalere konflikten.

Landene sier de vil støtte Israel i landets kamp for å forsvare seg selv og at de skal koordinere støtten tett de neste dagene.

Samtidig understreker landene at de anerkjenner de legitime ønskene til det palestinske folket og vil jobbe for en løsning som sikrer rettferdighet og frihet for både det israelske og palestinske folket.