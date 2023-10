FN-topp møtte Russland med kornbønn

NTB

FNs handelstopp Rebeca Grynspan møtte mandag russiske myndigheter i Moskva i håp om å få kornforsendelser ut på verdensmarkedet.

Etter at Russland trakk seg fra kornavtalen med FN og Ukraina i sommer, har det igjen blitt stans i eksport av korn og gjødsel, som mange bønder er helt avhengige av for å få store nok avlinger.

FN opplyser at Grynspan, som er leder for FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD), tok opp behovet for uhindret tilgang til eksport da hun møtte russiske myndigheter i Moskva.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths deltok også digitalt.