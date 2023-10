Flere utenlandske statsborgere drept eller savnet i Israel og Gaza

NTB

Flere titalls utenlandske statsborgere er drept eller savnet siden lørdag etter intense kamper mellom Israel og Hamas. Ingen norske er så langt blant dem.

Landene som er hardest rammet så langt er USA, Storbritannia, Thailand og Nepal.

USA bekreftet mandag at det så langt er ni amerikanske statsborgere som er drept i angrepene. Flere skal også være tatt som gisler, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge BBC er ti briter enten bekreftet drept eller savnet i forbindelse med angrepene.

Tolv thailandske borgere, mange av dem arbeidere, er drept. Samtidig er elleve tatt til fange, bekrefter talsperson Kanchana Patarachoke i Thailands utenriksdepartement.

Arbeidsminister Phipat Ratchakitprakarn opplyser også at over 5000 thailandske arbeidere som jobber i de rammede områdene, har blitt fraktet til trygghet.

I kibbutzen Alumin er ti nepalere drept, opplyste landets ambassade søndag. 17 studenter fra landet var på besøk i kibbutzen da angrepet skjedde.

I tillegg er det meldt om savnede eller drepte fra Frankrike, Canada, Kambodsja, Tyskland, Ukraina og Mexico.

Norges utenriksdepartement sa søndag ettermiddag at de ikke er kjent med at noen norske statsborgere er blant de drepte eller bortførte i Israel. De anslår at det er rundt 500 nordmenn i landet.

Video: Over tusen døde: Dette vet vi så langt