Kreml advarer: Fare for at krigen eskalerer og sprer seg til flere land

Ifølge Kreml-talsmann Dmitrij Peskov er Russland «ekstremt bekymret» for at krigen mellom Israel og Hamas vil spre seg til naboland.

– Denne situasjonen er potensielt full av fare for å få en spillover-effekt. Derfor er den selvfølgelig et tema for vår spesielle bekymring i disse dager.

Det sier Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Iran, Libanon, Syria



Ledelsen i Kreml sier nå rett ut at krigen i Israel kan eskalere til en større konflikt i Midtøsten.

Underforstått betyr dette at de nærmeste nabolandene ligger utsatt til og kan bli trukket inn i krigshandlinger. Hizbollah-militsen i Libanon har allerede vært i skuddvekslinger med israelske styrker, som har svart med artilleri.

– Vi er ekstremt bekymret

Fra før er Israel i konflikt med Syria og gjennomfører jevnlig bomberaid på syrisk jord, som regel mot iranske mål. Iran har allerede gratulert Hamas med overraskelsesangrepet, og det er mistanke om at Hamas har fått hjelp av Iran i forberedelsene til angrepet, både i form av våpen og krigstaktikk.

– Vi er ekstremt bekymret. Vi mener at det er nødvendig å bringe situasjonen til en fredelig vei så snart som mulig fordi fortsettelsen av en slik voldsrunde er full av ytterligere eskalering og utvidelse av denne konflikten, advarer Dmitrij Peskov.

En rekke innbyggere i Israel er opprinnelig fra en rekke europeiske land og USA. Ifølge Russlands ambassade i Israel er det uvisst hvor mange russiske statsborgere i Israel som kan ha blitt skadet eller drept.

USA sender hangarskip

USA lover at de raskt vil forsyne den israelske hæren med mer utstyr og ressurser, inkludert krigsmateriell, melder internasjonale nyhetsbyrå.

Verdens største hangarskip USS Gerald R. Ford setter nå kursen for det østlige Middelhavet, ifølge USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Krigsskipet befant seg søndag i Adriaterhavet. Pentagon varsler utplassering av flere kampfly på sine baser i regionen.

– Enda mer hjelp kommer i løpet av de neste dagene, lover USAs president Joe Biden, ifølge NTB.

Amerikanerne forpliktet seg i 2016 til å gi 3,8 milliarder dollar i bistand til Israel hvert år.