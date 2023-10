Dødstallene stiger i Israel og på Gazastripen

Mennesker løfter en båre ut fra ruinene i flyktningleiren Jabalia etter et israelsk luftangrep mandag morgen.

Siden Hamas innledet et angrep på Israel lørdag har minst 800 israelere og 560 palestinere mistet livet, ifølge israelske og palestinske myndigheter.

Hamas-angrep mot Israel fra både luft og bakke har ført til at minst 800 mennesker har blitt drept i Israel siden lørdag, melder Al Jazeera som siterer israelske nødetater. I tillegg er minst 2243 såret.

Tapene er også enorme på Gazastripen, som har vært åsted for en rekke israelske rakettangrep de siste dagene som svar på Hamas' overraskelsesangrep mot Israel.

Ifølge det palestinske helsedepartementet har minst 560 palestinere mistet livet og minst 2900 er såret i rakettangrep på den palestinske enklaven siden lørdag.

Angrepene har fortsatt mandag, der blant annet to flyktningleirer i utkanten av Gaza by er rammet. Flyktningleirer i Gaza er svært overbefolket og tettbygd, noe som betyr at rakettangrep mot disse områdene kan føre til store menneskelige tap. En rekke bygninger er ødelagt i angrepene mandag.

Lørdag ble den dødeligste dagen på Gazastripen på 15 år da nesten 300 palestinere ble drept i luftangrep på 24 timer, ifølge palestinske myndigheter.

Ifølge Al Jazeera er det også meldt om minst 16 drepte og 80 sårede på den okkuperte Vestbredden

