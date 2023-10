Israel varsler «total blokade» av Gazastripen – antallet drepte og fordrevne stiger

NTB

Israel trapper opp blokaden av Gazastripen og innfører full stans i innførsel av både mat, rent vann og drivstoff. Samtidig stiger antallet drepte og fordrevne.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant varslet mandag at det skal innføres en total blokade av det palestinske området, der det bor over 2 millioner mennesker.

Han sier at blokaden inngår i det han kaller en kamp mot «avskyelige folk».

– Vi innfører en fullstendig beleiring av Gaza. Ingen elektrisitet, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe bensin. Alt er stengt, sier Gallant i en videokunngjøring.

Gazastripen har i 16 år vært utsatt for en israelsk blokade, der Israel har bestemt hva slags varer som skal kunne føres inn og ut av området. Også grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen omfattes av blokaden.

Uttalelsen fra forsvarsministeren kommer to dager etter at Hamas' – som har styrt Gazastripen de siste 16 årene – gikk til angrep på Israel på flere fronter.

Se video: Her reddes sivile under skuddveksling

Rakettangrep

Flere personer ble såret i rakettangrep mot Ashdod og Ashkelon sentralt i Israel mandag formiddag, ifølge avisen Haaretz. Flyalarmen ble også aktivert i Tel Aviv og Jerusalem.

Ifølge den israelske avisen er tre personer såret i et rakettangrep mot et leilighetskompleks i byen Ashkelon. Tilstanden til en 75 år gammel mann skal være kritisk.

I tillegg er det meldt om flere sårede i Ashdod, der en 50 år gammel kvinne er alvorlig skadd, ifølge avisen. Ifølge israelske nødetater er det avfyrt en rekke raketter mot området, og bygninger er truffet.

Det er ikke klart hvor rakettene er avfyrt fra, selv om israelske medier antyder at de kommer fra Gazastripen, skriver Sky News.

– Kontroll

Mandag morgen pågikk det kamper på sju til åtte steder nær Gazastripen, ifølge Israels hær (IDF). Siden meldte hæren at de har full kontroll over områdene som har vært under angrep fra palestinske Hamas, men at det fremdeles skjer enkelte sammenstøt.

– Vi har full kontroll i lokalsamfunnene, sier militærets talsmann Daniel Hagari mandag formiddag.

Han føyer til at det fortsatt kan være «terrorister» i området, men understreker at det ikke lenger pågår kamper, kun enkelte sammenstøt.

Ifølge Hagari gjennomfører militæret søk i området, samtidig som israelske stridsvogner og droner overvåker hullene i sikkerhetsgjerdet for å hindre at flere palestinere tar seg inn i Israel.

15 av 24 lokalsamfunn ved grensen til Gazastripen er evakuert, og resten skal evakueres i løpet av de neste 24 timene, oppgir han.

Kaller inn reservister

Natt til mandag gjennomførte IDF over 500 angrep mot mål på Gazastripen, het det i en uttalelse.

Restene av Yassin-moskeen i flyktningleiren Shati i Gaza by etter et israelsk luftangrep mandag. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Hæren varslet også i morgentimene at det er sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det har tatt mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen etter at Hamas innledet sitt storstilte angrep mot Israel lørdag.

– Vi trodde at vi i morges ville være i en bedre situasjon, sa Hecht.

Ifølge en video postet i sosiale medier mandag morgen, har IDF kalt inn omkring 100.000 reservister for å bistå i kampen mot Hamas. Senere ble antallet oppjustert til rundt 300.000 reservister.

Formålet er å sikre at Hamas ikke lenger skal være i stand til å true israelere eller kontrollere Gazastripen, sier talsperson Jonathan Conricus i IDF, ifølge tysk DPA.

– Styrkene våre kjemper stadig og jakter på terroristene som stadig er på israelsk territorium, sier Conricus i videoen ifølge DPA.

Over 1000 drepte

Minst 700 personer har så langt blitt drept i Israel, og det seneste tallet fra helsemyndighetene på Gazastripen er at 493 palestinere er drept i israelske luftangrep siden lørdag.

Hamas og Islamsk hellig krig hevder i tillegg å holde over 130 israelere som gisler. Flere tusen er såret.

Sivile på begge sider betaler en høy pris for kampene. IDF evakuerer minst fem byer i nærheten av Gaza, mens FN sier at mer en 123.000 av Gazas innbyggere har blitt fordrevet.

– Over 123.538 mennesker er blitt internt fordrevet på Gazastripen, for det meste på grunn av frykt, ønske om beskyttelse eller fordi hjemmene deres er ødelagt, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA mandag.

Over 73.000 har søkt tilflukt i skoler.

Lørdag ble den dødeligste dagen på Gazastripen på 15 år da nesten 300 palestinere ble drept i luftangrep på 24 timer. Det opplyser palestinske myndigheter.