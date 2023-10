Kongressrepresentant Ilhan Omar ber om bønn for palestinere

Den amerikanske representanten Ilhan Omar, demokrat fra Minnesota, under en pressekonferanse utenfor US Capitol i Washington DC 18. mai 2023. Illustrasjonsfoto.

Midt i den pågående krigen mellom Israel og Hamas oppfordrer representanten Ilhan Omar, en demokrat fra Minnesota, til bønn for palestinerne søndag, samtidig som hun maner til fred.

Hamas gikk til angrep på Israel lørdag - et angrep som så ut til å overraske det israelske militæret og sikkerhetstjenestene. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har erklært at «vi er i krig».

Omar, som er en av de to første muslimske kvinnene som ble valgt inn i Kongressen i USA i 2018, har vært en av Israels sterkeste kritikere i den amerikanske regjeringen, og har regelmessig fordømt det hun og andre beskriver som menneskerettighetsbrudd mot palestinere, skriver Newsweek.

Kritikerne til den demokratiske representanten fordømmer jevnlig hennes kommentarer og motstand mot Israel som antisemittiske. Samtidig har hennes forsvarere tatt til motmæle og påpekt at hun jevnlig tar avstand fra påståtte menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia og andre land.

Se video: Her reddes sivile under skuddveksling

Her reddes sivile under skuddveksling

– Fortjener beskyttelse

I et innlegg på X, tidligere Twitter, oppfordrer Omar til å be for palestinerne, samtidig som hun understreker at menneskeliv går tapt. Kongressmedlemmet skriver også at palestinerne fortjener beskyttelse fra det internasjonale samfunnet.

«Påminnelse om at Gaza ikke har tilfluktsrom eller en «Iron Dome», og ber om at dere ber for dem. Måtte freden seire i regionen og bevege oss mot en moralsk oppvåkning til å bry oss om de menneskelige lidelsene vi ser. Palestinerne er mennesker som har vært beleiret og fortjener beskyttelse fra det internasjonale samfunnet», skriver Omar på X.

Omar reagerte først på angrepet ved å fordømme Hamas handlinger i et tidligere innlegg på X lørdag.

«Jeg fordømmer de forferdelige handlingene vi ser utfolde seg i Israel i dag mot barn, kvinner, eldre og ubevæpnede mennesker som blir slaktet og tatt som gisler av Hamas. Slik meningsløs vold vil bare gjenta den syklusen vi har sett, og vi kan ikke tillate at den fortsetter. Vi må oppfordre til nedtrapping og våpenhvile. Jeg vil fortsette å kjempe for fred og rettferdighet i hele Midtøsten», skrev hun.

«Farlig oppfordring»

Ilhan Omar vakte harme og fikk skarp kritikk etter en kommentar i 2019 da hun omtalte terrorangrepet 11. september 2001, som drepte nesten 3000 mennesker, som «noe» som «noen mennesker gjorde».

Demokraten fra Minnesota uttalte seg på et arrangement i Los Angeles, i regi av «Council on American-Islamic Relations» (CAIR). Omar sa feilaktig at organisasjonen, som ble grunnlagt i 1994, ble startet som et svar på konsekvensene muslimske amerikanere opplevde etter 11. september 2001, skriver USA Today.

«CAIR ble grunnlagt etter 11. september, fordi de innså at noen mennesker gjorde noe, og at vi alle begynte å miste tilgang til våre borgerrettigheter», sa Omar i en tale som ble delt på sosiale medier, mens hun beklaget seg over «annenrangs» behandlingen av muslimske amerikanere. Hun sa at «når islam nevnes» i USA, «snakker folk ofte bare om terrorister».

«Det første kongressmedlemmet som noensinne har beskrevet terrorister som drepte tusenvis av amerikanere 11. september 2001 som ‘noen mennesker som gjorde noe’, skrev republikaneren Dan Crenshaw, som svar på klippet.

Omars kommentar fikk også Fox News programleder Brian Kilmeade til å stille spørsmål ved Omars lojalitet til USA.

«Du må lure på om hun først og fremst er amerikaner», sa han på programmet «Fox & Friends».

Omar svarte både Crenshaw og Kilmeade på X/Twitter der hun kalte det en «farlig oppfordring, med tanke på drapstruslene jeg står overfor».

«Jeg håper ledere i begge partier vil slutte seg til meg og fordømme det. Min og mine kollegers kjærlighet og engasjement for landet vårt bør aldri trekkes i tvil. Vi er ALLE amerikanere!», sa hun.