Kinas president Xi: Forholdet mellom USA og Kina berører hele menneskeheten

President Xi Jinping sier at forholdet mellom Kina og USA er det viktigste i verden og av stor betydning for hele menneskeheten. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

NTB

Kinas president Xi Jinping sier at forholdet mellom USA og Kinas berører menneskehetens skjebne. Mandag møtte han en delegasjon fra Kongressen.

– Hvordan Kina og USA kommer ut av det med hverandre i en verden i endring og uro vil bestemme framtiden og menneskehetens skjebne, sa president Xi til senatsleder Chuck Schmuer.

Presidenten betegnet det tosidige forholdet mellom Kina og USA som det viktigste i verden.

Senatets flertallsleder Chuck Schumer og de seks representantene fra USA møtte mandag også Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing.

Til pressfolkene som er med på turen, sa Schumer at han er svært skuffet over Kinas uttalelse om helgens kamphandlinger i Israel.

– Jeg ble ærlig talt veldig skuffet over at utenriksdepartementet ikke viste sympati med eller støtte til Israel i disse vanskelige tidene, sa Schumer for møtet med president Xi.

Det har den siste tiden vært spekulasjoner om at USAs president Joe Biden skal ta imot Kinas president Xi Jinping i California i november.

Nylig møtte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan Wang på Malta.