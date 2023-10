Prigozjin-allierte advarer Putin – foreslår ny marsj mot Moskva

Allierte av den avdøde lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, kritiserer Putin. De oppfordrer til en ny marsj mot Moskva og advarer om at hans nylige uttalelser om Prigozjins død gjør situasjonen «verre».

Forholdet mellom Russland og Wagner-gruppen, en paramilitær organisasjon som i månedsvis kjempet sammen med president Vladimir Putins tropper i krigen i Ukraina, ble forverret etter at organisasjonen i slutten av juni forsøkte å gjøre mytteri mot Moskva på grunn av den stillestående invasjonen.

Opprørsforsøket mislyktes til slutt, og organisasjonen ble forvist til nabolandet Belarus. Prigozjin døde senere i en flyulykke, noe som videre anstrengte forholdet mellom de to tidligere allierte.

Se video: Latterliggjør Putins feiring:

Spekulasjon

Putin skal ha gjort Prigozjins allierte rasende etter å ha spekulert i årsaken til flystyrten som tok livet av grunnleggeren av Wagner-gruppen i august, skriver Newsweek.

Under en pressekonferanse spekulerte den russiske lederen i om ofrene var påvirket av rusmidler da ulykken inntraff, selv om det ikke finnes bevis for at det var narkotika eller alkohol om bord i flyet på det tidspunktet.

– Dessverre ble det ikke gjort noen undersøkelser for å fastslå om det var alkohol eller narkotika i blodet til ofrene. Selv om vi vet at etter de godt kjente hendelsene i selskapet i St. Petersburg fant den russiske sikkerhetstjenesten ikke bare 10 milliarder rubler i kontanter, men også 5 kg kokain, sa Putin med henvisning til den offentlige razziaen i Prigozjins bolig i juli.

«Etter min mening burde denne undersøkelsen ha blitt gjennomført», fortsatte han.

I etterkant av uttalelsen fordømte den Wagner-tilknyttede Telegram-kanalen «Grey Zone» Putin og skrev at den russiske presidentens kommentar til saken «kommer bare til å gjøre ting verre».

«De injiserer seg selv med narkotika og eksploderer i luften. Og da tar vi ikke engang hensyn til at pakkene som ble funnet, inneholdt pulver som simulerte narkotiske stoffer, og at det til og med ble returnert av FSB-offiserer etter undersøkelsen», heter det i innlegget.

«En farse»

I innlegget står det også at narkotikaen som ble funnet i huset, ble brukt av Wagner-gruppens «hemmelige» etterretningstjeneste, og at kontantene skulle ha blitt brukt til å betale lønninger.

I mellomtiden rapporterer det uavhengige russiske nyhetsbyrået Agentstvo på Telegram om flere innlegg i sosiale medier fra slektninger til Wagner-medlemmer, som stiller seg uforstående til Putins forklaring på Prigozjins død.

«Jeg vet ikke selv. Marsjer igjen og endelig», skriver en ikke-identifisert bruker på sosiale medier.

«Dette er fullstendig tull, Vova (Putin jour.anm), selvfølgelig, først var han ikke sikker på om de var på flyet. Nå er de narkomane», står det i et annet innlegg.

En annen skriver: «La meg minne deg på at to helter av Russland døde i denne flyulykken. Vel, hvor mange har glemt, og klager ikke. Versjonen om selvdestruksjon er en vits og en farse».