Den israelske hæren har kalt inn 100.000 reservister

På under to dager hadde israelske fly angrepet 800 mål på den tett befolkede Gazastripen. Flere boligblokker er jevnet med jorden. Foto: Adel Hana / AP / NTB

Den israelske hæren (IDF) har kalt inn omkring 100.000 reservister for å bistå i kampen mot den palestinske bevegelsen Hamas.

Formålet er å sikre at Hamas ikke lenger skal være i stand til å true israelere eller kontrollere Gazastripen, sier talsperson Jonathan Conricus i IDF i en video postet i sosiale medier tidlig mandag morgen, ifølge tysk DPA.

Hamas innledet lørdag morgen et storstilt angrep mot Israel, hvor tusenvis av raketter fløy over grensen fra Gaza mot Israel. Samtidig gikk militante Hamas-krigere inn i Israel og angrep både sivile og militære mål. Israel svarte med angrep mot Gaza.

– Styrkene våre kjemper stadig og jakter terroristene som stadig er på israelsk territorium, sier Conricus i videoen ifølge DPA.

Har angrepet 500 mål

Det pågår mandag morgen kamper på sju til åtte steder nær Gazastripen, sier Israels hær. I løpet av natten har Israel angrepet 500 mål på Gazastripen.

– I natt har den israelske hærens jagerfly, helikoptre, fly og artilleri slått til mot over 500 Hamas- og Islamsk hellig krig-mål på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra hæren.

Det har blant annet blitt meldt om kamper i Sderot i natt.

– Tar lengre tid enn ventet

Haaretz skriver at det pågår kamper mot omtrent 70 palestinske krigere nær kibbutzen Be'eri. Hæren mistenker at det er gravd tunneler i området.

– Det tar lengre tid enn vi hadde ventet å få ting tilbake til en defensiv sikkerhetsposisjon, sier talsperson for hæren, Richard Hecht, på en pressekonferanse.

Hæren varsler også at det er sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen.