Israel: Over 500 angrep mot Gazastripen i løpet av natten

Røyk og flammer stiger opp fra Gaza etter et israelsk luftangrep der søndag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

NTB

Det pågår mandag morgen kamper på sju til åtte steder nær Gazastripen, sier Israels hær. I løpet av natten har Israel angrepet 500 mål på Gazastripen.

– I natt har den israelske hærens jagerfly, helikoptre, fly og artilleri slått til mot over 500 Hamas- og Islamsk hellig krig-mål på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra hæren.

Det har blant annet blitt meldt om kamper i Sderot i natt.

Haaretz skriver at det pågår kamper mot omtrent 70 palestinske krigere nær kibbutzen Be'eri. Hæren mistenker at det er gravd tunneler i området.

– Det tar lengre tid enn vi hadde ventet å få ting tilbake til en defensiv sikkerhetsposisjon, sier talsperson for hæren, Richard Hecht, på en pressekonferanse.

Hæren varsler også at det er sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen.