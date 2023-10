Professor sier datteren døde da hun forsøkte å beskytte sønnen fra Hamas' kuler

NTB

Professoren Ilan Troen – som jobber i USA – sier at datteren og svigersønnen ble drept i Hamas' angrep på Israel.

Troen, som er en israelsk professor ved Brandeis-universitetet i Massachusetts, sier til NPR at de to mistet livet da de forsøkte å skåne sønnen sin på 16 for kulene da Hamas-krigerne gikk til angrep.

– De var sammen i et sikkerhetsrom. De dekket kroppen hans, og han ble reddet, sier Troen.

Professoren sier gjerningspersonene gjennomførte et målrettet angrep.

– Barnebarnet mitt ble vitne til at moren ble drept av mennesker som hadde trent å hva de skulle gjøre, sier han til WBZ-TV.

Han sier at datteren ga sitt liv i en siste handling av morskap.

– De sørget for å falle over ham, og reddet dermed livet hans, sier Troen.

Parets sønn skal ha blitt truffet av en kule, men kom fra det med livet i behold.