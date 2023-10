Tankesmie: Russiske endringer i Nordflåten kan vise ny fare

Et skip fra den russiske Nordflåten seiler gjennom utenfor Danmarks kyst i august 2022. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

NTB

Den russiske Nordflåten blir strippet for sin status og innlemmet i et større militærdistrikt. Det kan være et illevarslende signal, mener tankesmie.