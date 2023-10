Iran nekter for å ha vært involvert i angrepet på Israel

NTB

Irans FN-delegasjon nekter for at landet var involvert i planleggingen av Hamas' angrep på Israel.

Wall Street Journal skriver at kilder opplyser at Iran deltok i planleggingen og ga grønt lys før helgens angrep.

Det avviser Irans FN-delegasjon blankt.

– Vår støtte til Palestina er uttrykkelig, men vi har ikke vært involvert i Palestinas svar, det ble gjort av Palestina alene, sier Irans FN-delegasjon ifølge Reuters.

Samtidig legger FN-delegasjonen til at angrepet var rettferdiggjort av sju tiår med undertrykkende okkupasjon. Iran kommer også med et stikk til Israel, som ble overrasket over Hamas' angrep.

– De prøver å rettferdiggjøre sitt eget feilsteg og attribuere skyld til Iran, sier delegasjonen.