Meldinger om flere angrep på Gazastripen og i Israel

NTB

Israel gjennomfører natt til mandag en rekke luftangrep på Gazastripen. Det er også meldt om kamper ved Sderot i Israel.

Konfliktovervåkningstjenesten OSINTDefender melder at det er et titalls luftangrep i timen natt til mandag.

Haaretz skriver at hæren bekrefter at den angriper Gazastripen natt til mandag. Ifølge hæren gjennomføres det angrep mot bygninger som huser Hamas-krigere og mot flere Hamas-kontorer.

Times of Israel skriver at angrepene gjennomføres for å knuse Hamas' evne til å utføre angrep. De skriver at ett av målene i natt var en moske i Jabalia, som skal ha blitt brukt av Hamas.

Samtidig opplyser hæren at det er kamper nær byen Sderot, der flere sivile ble drept da Hamas gikk til angrep lørdag. Det har også vært kamper ved kibbutzene Kfar Aza og Nirim.

Det er i morgentimene også meldt om rakettangrep mot Israel fra Gazastripen.