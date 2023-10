American Airlines-piloter nekter å fly til Israel

NTB

Fagforeningen til pilotene i American Airlines ber sine medlemmer nekte å fly til Israel etter helgens kamphandlinger.

Flere flyselskap har stanset sine flyginger til og fra Israel, mens andre fortsetter. Norwegian er blant selskapene som foreløpig ikke har sagt de stanser flygingene til Israel.

American Airlines-pilotene oppfordres av egen fagforening til å nekte å fly til Israel før de kan bli forsikret om at det er trygt. Søndag kom det blant annet meldinger om at Hamas sier hovedflyplassen Ben Gurion er under angrep.

Fagforeningen viser til at Israel har erklært krig og at situasjonen er uforutsigbar.

– Det er ikke passende å bevisst utsette flymannskaper og passasjerer i fare ved å opprettholde flyginger til en krigssone, sier fagforeningsleder Ed Sicher.