Sherpaen som tok verdensrekord med Kristin Harila, er død

NTB

Tenjen Lama Sherpa – som satte verdensrekord i fjellklatring med Kristin Harila – er død.

Det opplyser den norske klatreren til NRK. De to satte verdensrekord sammen tidligere i år da de besteg de 14 høyeste toppene i verden på 92 dager.

– Det er med stor sorg jeg har fått den tragiske beskjeden om at Tenjen Lama Sherpa omkom etter å ha blitt tatt av snøskred i Shishapangma, sier Kristin Harila til NRK.

Snøskredet gikk lørdag ettermiddag lokal tid.

– Kan ikke fatte det

I en pressemelding fra Harilas team opplyser de at den norske klatreren ankom Katmandu søndag morgen og har tilbrakt tiden med Lamas familie.

– Etter at jeg hørte om snøskredet, forlot jeg umiddelbart Skandinavia for å tilby den hjelpen jeg kunne til Lamas familie i denne forferdelige stunden, sier Harila.

– Jeg kan ikke fatte at han er borte, legger hun til.

Jobbet for amerikaner

Sherpaen var på jobb for å bistå et annet klatrerteam da de ble tatt av snøskredet.

Han ble sammen med Harila verdenskjent da de gjøv løs på rekordforsøket, som ble fullendt da de nådde toppen av K2 27. juli.

Nå var han på jobb for amerikanske Gina Marie. En annen amerikansk klatrer – Anna Guto – døde også i skredet, sammen med Mingmar Sherpa.

Øyevitner har fortalt The Himalayan Times at det gikk minst to skred over klatreruta. Følgene som ble tatt, var på over 7.800 meters høyde og på vei opp mot toppen da de ble truffet av skredet.

Harila blir i Nepal

– Lama er den snilleste og sterkeste sherpaen jeg har møtt. Jeg er knust. Jeg har mistet en bror og en venn, sier Harila.

Hun sier at tankene nå går til sherpaens familie og hans mange venner i klatremiljøet.

Harila sier at hun inntil videre blir værende i Nepal for å bidra i redningsarbeidet ettersom det fortsatt er folk på Shishapangma som trenger hjelp.