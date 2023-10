Derfor ønsker Putin en evighetskrig, ifølge Russland-ekspert

Russland ekspert Mark Galeotti mener den evige krigen gir Putin muligheten til å stramme grepet om makten.

«Når vestlige aktører snakker om konflikten i Ukraina som en «evigvarende krig» pleier de å se på det som noe negativt. For den russiske presidenten Vladimir Putin ser det derimot ut til å være et mål.»

Slik starter Mark Galeottis analyse publisert av CNN.

Galeotti er en britisk historiker, foreleser og direktør for konsulentselskapet Mayak Intelligence. Han har skrevet flere bøker om russisk historie.

Forrige uke erklærte Putin datoen 30. september som en offisiell helligdag. Dagen har fått navnet: Dagen for gjenforeningen av nye regioner med den russiske føderasjon.

30. september markerte ettårsjubileet for annekteringen av Ukrainas Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Til tross for at de fleste av dem ikke engang var under russisk kontroll på det tidspunktet, ga det Putin muligheten til å hente fram en av hans besettelser: At dette er en kamp for fedrelandet, vår suverenitet, åndelige verdier, samhold og seier.

Video: Putin taler til Russland på Seiersdagen

Putin taler til Russland på Seiersdagen

«Apokalyptisk unnskyldning»

Da Putin talte på seiersparaden i 2023, noe som tradisjonelt sett inneholder en lang oppramsing av suksesser, var Putin i år dyster og nøktern, ifølge Galeotti. Putin erklærte at «en ekte krig har blitt satt i gang mot vårt fedreland».

Den russiske presidenten advarte om at sivilisasjonen igjen står overfor et avgjørende vendepunkt fordi vestlige, globalistiske eliter var fast bestemt på å ødelegge og svekke Russland.

«På den ene siden kan dette tolkes som en apokalyptisk unnskyldning for den relativt mislykkede «spesielle militæroperasjonen» i Ukraina, der det som var ment å være en rask operasjon for å pålegge et marionettregime i stedet ble en blodig fullskala krig som har ført til at den russiske hærens beste styrker har blitt ødelagt», skriver Galeotti.

«En katastrofe for Russland»

Ifølge historikeren ser Putin på konflikten i Ukraina som en avgjørende kamp for Russlands skjebne, uten at han har noen klar visjon for fremtiden eller håp om en løsning.

Putin mener Russland er i en eksistensiell kamp mot en fiendtlig Vesten, en uavklart situasjon han ser fordeler i.

Selv om krigen er en katastrofe for Russland, med mange tapte liv og økonomisk skade, gir den også Putin muligheten til å stramme grepet om makten, ifølge Galeotti.

«Krigen er en katastrofe for Russland. Amerikanske myndigheter anslår at nærmere 120.000 soldater er drept og mellom 170.000 og 180.000 er skadet og det vil ta mange år å helbrede de økonomiske arrene. Men det er også en mulighet», skriver han.

Han mener den evige krigen gir Putin muligheten til å stramme grepet om makten ved å undertrykke enhver form for dissens og øke militærutgiftene dramatisk. Dette gjør at han kan opprettholde kontrollen over nasjonen.