Savnet 15-åring i Sverige funnet død

NTB

Svensk politi opplyser 15-åringen som har vært meldt savnet i Alingsås, er funnet død, melder Aftonbladet og nyhetsbyrået TT.

– Henrik er funnet død i søkeområdet i Säveån i Alingsås. Han ble funnet om lag klokken 17.30. De pårørende er varslet, skriver politiet på sine nettsider søndag kveld.

Den 15 år gamle gutten hadde vært savnet i nesten en uke da han ble funnet.

Tidligere søndag siktet påtalemyndigheten en 16 år gammel gutt for drap på 15-åringen. Han ble pågrepet i saken torsdag, men politiet endret senere siktelsen. Han ble søndag ettermiddag framstilt for varetekt i tingretten i Alingsås.

Husransaking

Guttene skal være bekjente, skriver Expressen.

– Etterforskningen hittil, førte til begjæringen om fengsling etter det man mener er skjellig grunn til mistanke om drap, skrev statsadvokat Andreas Ekengren i en pressemelding før fengslingsmøtet ble holdt.

Torsdag pågrep politiet to personer de mente hadde kobling til saken, og fredag ble ytterligere en person pågrepet. Alle var da mistenkt for bortføring. Motivet for drapet er foreløpig ukjent.

Gutten som er siktet for drap, var en av de første som ble pågrepet av politiet. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble mistanken mot gutten raskt styrket som følge av en husransaking. Der ble det gjort tekniske beslag og andre funn som vurderes å ha stor interesse.

Én fremdeles i varetekt

De sporene skal også ha ført politiet til Säveån leteområde, ifølge Aftonbladet.

Mens den sist pågrepne ble løslatt lørdag, er den andre av de to som ble siktet torsdag, fremdeles i politiets varetekt.

– Statsadvokaten må innen klokken 12 mandag avgjøre om det skal begjæres videre varetekt for den andre siktede i saken, skriver Ekengren.