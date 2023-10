Nordmann døde på strand i Spania

NTB

En norsk mann er død etter at han ble funnet bevisstløs i sjøen i Marbella i Spania lørdag.

Det er flere spanske medier, deriblant nyhetsbyrået EFE , som melder om hendelsen ved stranden i Cabopino i Marbella på den spanske solkysten lørdag.

Vitner varslet nødetatene klokken 14 om at en eldre mann var bevisstløs på stranden etter å ha blitt trukket opp av vannet. I påvente av at ambulansepersonell skulle komme fram til stedet, utførte andre badende på stedet hjerte- og lungeredning på ham, men mannens liv lot seg ikke redde.

Nyhetsbyrået skriver at dødsårsaken ikke er endelig fastslått, men at det er trolig at mannen døde av drukning.