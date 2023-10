Israel stanser forsyningene til Gazastripen

Ruinene av en bygning i Gaza by som ble truffet av et israelsk motangrep søndag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

NTB

Israel kutter forsyningen av drivstoff og varer til Gaza, sier statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse.

En stor del av Gazastripen er allerede mørklagt, da Israel kuttet strømtilførselen lørdag. Israel leverer nesten all strømmen til den palestinskkontrollerte landstripen.

Natt til søndag melder statsministerens kontor at også tilførselen av drivstoff og varer til Gaza blir stanset. Netanyahu sier at «første fase» i Israels motoffensiv er over og at landet har fått bukt med de fleste av Hamas-styrkene som angrep landet lørdag.

Tidligere natt til søndag meldte militæret at det fortsatt pågår kamper i enkelte områder sør i landet. Netanyahu lover å knuse motstanden, men sier at prisen for dette blir høy.