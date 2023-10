Israel: Det pågår fortsatt kamper sør i landet

NTB

Det israelske militæret er fortsatt i kamphandlinger med Hamas i deler av Sør-Israel, sier en talsperson for militæret natt til søndag.

Situasjonen er fortsatt ikke under kontroll, uttalte det israelske forsvaret i et innlegg i sosiale medier ved 1.30-tiden lokal tid (klokken 0.30 norsk tid). Det ble også sent rakett

Det høye antallet sivile og militære gisler tatt til fange av Hamas i overraskelsesangrepet lørdag vil «forme krigens framtid og hva Israel vil gjøre mot Hamas», heter det i uttalelsen fra talspersonen for militæret.

Minst 300 på israelsk side er bekreftet drept i kamphandlingene. Hamas hevder de har tatt til fange mange titalls israelere.

– Alle stedene der Hamas er organisert og gjemmer seg, skal knuses til ruinhauger, uttalte statsminister Benjamin Netanyahu lørdag kveld.