OL-byen Paris kjemper mot en infestasjon av veggedyr

Det rapporteres om at de blodsugende skadedyrene er observert på kinoer, tog og på flyplassen Charles-de-Gaulle.

Videoer lagt ut på sosiale medier, viser hvordan de små insektene kryper over setene på et pendlertog og på metroen i Paris.

I forrige måned la en kinogjenger ut bilder på X, tidligere Twitter, av de hissige bittene hun sa hun hadde fått etter å ha vært på kino i Paris.

UGC Cinemas i Frankrike sendte tidligere denne måneden ut et brev der de ba kundene om unnskyldning og redegjorde for planlagte nødprosedyrer, blant annet behandling med høytemperaturdamp og inspeksjoner utført av spesialtrente hunder.

Se video: Veggedyr-invasjon i Paris: – Ingen er trygge:

Your browser doesn't support HTML5 video. Veggedyr-invasjon i Paris: – Ingen er trygge

OL i fare?

Franske myndigheter er under press for å løse problemet i forkant av OL i Paris 2024, som skal finne sted neste sommer. Lekene forventes å tiltrekke seg 15 millioner tilskuere, skriver Business Insider.

«I møte med veggedyrene må vi handle. Jeg ber statsminister @Elisabeth_Borne om å organisere en konferanse om kampen mot invasive arter. Dette er et folkehelseproblem der alle interessenter må komme til bordet», skriver Paris' varaordfører Emmanuel Grégoire på X.

Den franske transportministeren Clement Beaune sa fredag at han ville samle transportoperatørene neste uke for å diskutere tiltak for å «berolige og beskytte» passasjerene.

Koster millioner

Veggedyr er små vingeløse insekter på rundt 5 til 7 millimeter som lever av blod fra mennesker og dyr. De finnes ofte i sengetøy og møbler, og de kan lett forplante seg til klær og bagasje. De regnes ikke nødvendigvis som farlige eller sykdomsspredere, men bittene kan forårsake kløende flekker.

Mer enn én av ti franske husholdninger ble angrepet av veggedyr mellom 2017 og 2022, ifølge Anses, det franske byrået for mat, miljø og arbeidsmiljø.

Anses sier at den nylige økningen i antall veggedyrangrep skyldes økt reisevirksomhet og veggedyrenes økende resistens mot insektmidler.

Anses beregnet at kostnadene for landets helse som følge av veggedyrangrep var 83 millioner euro, eller 87,8 millioner dollar, i 2019.

Dette fordelte seg på 79 millioner euro knyttet til redusert livskvalitet, søvnforstyrrelser og påvirkning av den mentale helsen, én million euro knyttet til fravær fra jobb og tre millioner euro til kostnader for fysisk behandling.