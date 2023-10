Sherri Papini tidlig løslatt: Forfalsket kidnapping og mishandling

Forsvinningen av Sherri Papini ledet til store leteaksjoner.

Sherri Papini, kvinnen fra California som skapte overskrifter for å ha forfalsket sin egen kidnapping i 2016, har blitt løslatt fra en overgangsbolig.

Papini (41) ble løslatt fredag, åtte måneder før hun hadde sonet sin 18 måneder lange fengselsstraff, ifølge «Federal Bureau of Prisons».

I august ble hun overført fra fengsel til en overgangsbolig. Hun skal nå være under prøveløslatelse i tre år.

– Bevæpnet og farlige

I 2016 hevdet den da 34 år gamle kona og tobarnsmoren at hun ble utsatt for en voldelig bortføring mens hun var ute på joggetur i nabolaget sitt. Etter at ektemannen Keith Papini meldte henne savnet samme kveld, ble det satt i gang en omfattende leteaksjon.

22 dager senere ble Papini oppdaget av en forbipasserende bilist mens hun gikk langs en landevei i nærheten av Sacramento, mer enn 200 kilometer fra det påståtte kidnappingsstedet. Hun hadde da hendene bundet fast.

Papini fortalte ektemannen og politiet at hun hadde klart å rømme fra kidnapperne, som hun beskrev som to latinamerikanske kvinner.

Hun sa at kvinnene bortførte henne med pistol og tvang henne inn i en bil.

Papini ble funnet med både mannlig og kvinnelig DNA på seg, men ingen av dem matchet henne eller ektemannen.

– Disse latinamerikanske kvinnene er bevæpnet og anses som farlige, og de har i det minste et håndvåpen med seg, sa sheriffen Tom Bosenko, på en pressekonferanse den gangen, ifølge People.

På dette bildet fra torsdag 10. november 2016 deler sheriff Tom Bosenko detaljer om savnede Sherri Papini. Les mer Lukk

Alt var løgn

Året etter begynte imidlertid Papinis historie å rakne etter hvert som etterforskerne fant viktige bevis som motbeviste påstanden om kidnapping.

Tiltaledokumenter som ble offentliggjort senere i etterforskningen, avslørte at DNA-bevis fra klærne Papini hadde på seg da hun ble funnet, ikke tilhørte de antatte kvinnelige kidnapperne. I stedet ble DNA-et matchet med en gjerningsmann som var i slekt med en av Papinis ekskjærester.

Etterforskerne fant senere DNA fra en flaske som ble funnet i ekskjærestens søppel. Da ekskjæresten ble avhørt, innrømmet han å ha hjulpet Papini med å «stikke av» fordi hun hevdet at mannen hennes mishandlet henne.

Mens familien trodde at hun var forsvunnet, gjemte Papini seg i virkeligheten i ekskjærestens leilighet. Etter 22 dager fortalte Papini ekskjæresten at hun savnet barna sine og ville hjem.

Ekskjæresten fortalte etterforskerne at Papini slo og brente seg selv for å påføre seg skader og ba ham sette henne av i veikanten, der hun senere ble funnet.

På dette bildet fra torsdag 10. november 2016 er det satt opp et "Savnet"-skilt for Sherri Papini (34) i Mountain Gate i California. Les mer Lukk

Skilsmisse

12. april 2022 ble Papini tiltalt for ett tilfelle av falsk forklaring til en føderal agent og 34 tilfeller av bedrageri. Hun erklærte seg skyldig og innrømmet at historien om kidnapping var fullstendig oppdiktet.

To dager senere søkte ektemannen om skilsmisse og hevdet i rettsdokumentet at familien var traumatisert av konas forsvinning og kidnappingsløgnen. Han krevde også eneomsorg for parets to små barn.

Papini ble dømt til 18 måneders fengsel, etterfulgt av 36 måneders prøveløslatelse. Hun ble også dømt til å betale 309.902 dollar i erstatning for tap som oppsto under letingen etter henne. Papini overga seg til myndighetene 8. november 2022 for å begynne soningen av dommen.

Under rettssaken sa Papini til retten at hun «skammer seg dypt» over oppførselen sin, og at hun «er lei seg for den smerten jeg har påført familien min, vennene mine og alle de gode menneskene som unødvendig har lidd. Jeg skal jobbe resten av livet for å gjøre opp for det jeg har gjort».