Hamas: Svært mange israelere er tatt til fange

Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

Antallet israelske fanger er flere ganger høyere enn dusinvis, hevder en talsperson for Hamas' militære gren.

Uttalelsen ble gitt i et lydklipp publisert noe over midnatt natt til søndag lokal tid, ifølge Reuters. Det er ikke spesifisert om det her siktes til kun soldater eller også sivile israelere.

Israels militære bekreftet lørdag at israelske soldater og sivile holdes fanget av Hamas-soldater i en kibbutz i Beeri nær Gaza-grensa. Ifølge de israelske nyhetsnettstedene N12 og N13 er det snakk om rundt 50 israelere som holdes fanget. Flere soldater er i tillegg drept, ifølge nyhetsnettstedene.

Nå hevder Hamas altså at bare antallet gisler de har tatt til fange, er betydelig høyere. Uttrykket de bruker er, «flere ganger høyere enn dusiner».

Forhandlinger om gisler

Den israelske avisa Haaretz rapporterer at forhandlinger pågår om å få gislene løslatt i Beeri, der det også pågår kamper.

Hamas' nestleder sier til Al Jazeera at den væpnede palestinske gruppen har tatt mange israelere til fange.

– Vi har et stort antall israelske fanger, flere av dem høytstående militære offiserer, sier Hamas' nestleder Saleh al-Arouri til den arabiske TV-kanalen.

Sivile tatt fra kibbutz

Hamas avfyrte lørdag morgen flere tusen raketter mot Israel og har i tillegg sendt bakkestyrker over grensa fra Gazastripen. Israel har gjennom lørdagen angrepet mål på Gazastripen fra lufta, og ifølge palestinske myndigheter er minst 198 palestinere drept i angrepene her.

Bilder fra nyhetsbyrået AP viser sivile israelere fra en kibbutz som fraktes som fanger til Gazastripen.

Lørdag kveld bekreftet den israelske hæren at Hamas holder både sivile og soldater som fanger på Gazastripen, men uten å oppgi noe antall. De vil heller ikke si om noen i fangenskap er drept.