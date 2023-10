Klatrepartneren til Kristin Harila er savnet etter snøskred

Tenjen Lama Sherpa satte verdensrekord sammen med norske Kristin Harila. De klatret alle 14 fjell over 8000 meter på 92 dager.

NTB

Tenjen Lama Sherpa som satt verdensrekord sammen med Kristin Harila, er savnet etter et snøskred på et fjell i Kina.

Det melder Harila selv på sin Facebook-side , skriver Nordlys.

– Våre tanker og bønner går til Lama og familien hans, skriver Harila.

Snøskredet gikk på Shishapangma sørøst i Kina lørdag. Fjellet ligger ikke langt fra grensen til Nepal. Harila sier at hun selv har reist til Katmandu for å delta i søket.

De to klatrerne satte verdensrekord sammen da de klatret alle 14 fjell over 8000 meter på 92 dager.

Snøskredet skal ha gått lørdag ettermiddag lokal tid. Ifølge The Himalayen Times er to personer funnet døde, mens to er savnet.

Lama Sherpa guidet en kvinnelig amerikansk klatrer da ulykken skjedde. Hun skal ha konkurrert om å bli den første amerikanske kvinnen til topps på de 14 høyeste fjellene i verden.

Shishapangma er verdens fjortende høyeste fjell og ruver 8013 meter over havet.