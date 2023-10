Biden advarer «fiendtlige makter» mot å utnytte situasjonen i Israel

NTB

USAs president Joe Biden fordømmer Hamas' angrep på Israel og advarer andre «fiendtlige makter» mot å utnytte situasjonen

– USA fordømmer dette forferdelige overgrepet fra Hamas mot Israel og advarer mot at enhver annen part som er fiendtlig til Israel søker fordel av denne situasjonen, sier Biden lørdag ettermiddag.

Presidenten sier han har vært i kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sagt at USA vil støtte Israel så mye de kan.

– Jeg gjorde det klart for statsminister Netanyahu at vi er klare til å tilby alle midler for støtte til regjeringen og folket i Israel. Vi følger situasjonen tett, legger han til.

Biden sier også at Israel har retten til å forsvare seg selv og sitt folk.

USAs forsvarsdepartement Pentagon uttalte tidligere lørdag at de vil «sikre at Israel har alt det trenger for å forsvare seg».