– Enorm tabbe av israelsk sikkerhetsmyndigheter å ikke stanse Hamas

NTB

At israelske sikkerhetsmyndigheter ikke har greid å stanse Hamas, omtales som en enorm tabbe av den svenske Midtøsten-eksperten Anders Persson.

Den svenske universitetslektoren befinner seg i Jerusalem og fortalte til svenske medier lørdag om kaos og forvirring etter at Hamas hadde innledet et angrep på Israel.

– Det store med dette er at Hamas har infiltrert Israel med militært personell, med jeeper og det man kaller gliders, altså en type seilfly, og at det pågår gatekamper i byer i Sør-Israel. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Anders Persson til Sveriges Television.

Ifølge Persson virket det som om israelske sikkerhetsmyndigheter ble tatt fullstendig på sengen av angrepet.

– Det er en enorm tabbe av den israelske sikkerhetsmyndigheten at den ikke har lyktes med å stanse Hamas, sier Persson til nyhetsbyrået TT.

Lenge gikk de første meldingene fra israelske medier ut på at én kvinne skal ha blitt drept og flere andre var såret. Etter hvert kom det oppdateringer med at flere var drept og at hundrevis av israelere er såret. Forskeren tror tallene kommer til å stige.

– Enten har de ikke skadetallene klare, eller så blir de holdt hemmelig av sikkerhetshensyn, sier Persson.