FN-utsending: En alvorlig og overraskende opptrapping av konflikten i Midtøsten

NTB

Krigen mellom Hamas og Israel som brøt ut lørdag er en av de mest alvorlige og overraskende på 50 år, sier den norske FN-utsendingen Tor Wennesland.

– Det er svært omfattende det som skjer på Gaza og på Vestbredden, sier Wennesland, som er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, til NRK lørdag formiddag.

Han omtaler det som er skjedd, som en av de mest alvorlige og overraskende opptrappingene av konflikten mellom palestinere og israelere siden Jom Kippur-krigen. Den gang ble Israel 6. oktober 1973 uforvarende angrepet av Egypt og Syria som et etterspill av Seksdagerskrigen i 1967.

– Jeg tror det var veldig få, om noen, som forutså en slik type aksjon som vi så på morgenkvisten i dag, sier Wennesland.

– Det alvorlige ut fra hva man kan forvente å se det neste døgnet, er at det er tatt en masse gisler og det er drept svært mange sivile. Så man kan regne med en kraftig opptrapping av konflikten over de neste timene og dagene. Det er for tidlig å spekulere i hvordan man kan få nedskalert dette eller hvilke ringvirkninger det for øvrig vil bli i regionen, sier Wennesland.

Han sier FN var tidlig ute med å fordømme Hamas-angrepet lørdag morgen og at alle vet at en slik oppskalering vil føre til store sivile tap blant mennesker som ikke har noe å gjøre med konflikten i det hele tatt.